Diretório de Empresas
OTTO
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

OTTO Salários

O salário da OTTO varia de $52,290 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $89,919 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da OTTO. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $83.5K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $89.9K
Analista de Dados
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at OTTO is Cientista de Dados with a yearly total compensation of $89,919. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OTTO is $83,510.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para OTTO

Empresas Relacionadas

  • John Hancock
  • Bosch Global
  • Celonis
  • Snow Software
  • Veeam Software
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos