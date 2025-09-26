Diretório de Empresas
OTTO Motors
O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software na OTTO Motors totaliza CA$118K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da OTTO Motors. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
OTTO Motors
Autonomy Developer
Waterloo, ON, Canada
Total por ano
CA$118K
Nível
1
Salário base
CA$118K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na OTTO Motors?

CA$226K

Últimos Salários Enviados
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at OTTO Motors in Canada sits at a yearly total compensation of CA$121,108. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OTTO Motors for the Engenheiro de Software role in Canada is CA$116,715.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para OTTO Motors

