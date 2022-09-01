Diretório de Empresas
Otter.ai
Otter.ai Salários

O salário da Otter.ai varia de $183,600 em remuneração total por ano para Designer Gráfico na faixa mais baixa a $200,500 para Engenheiro de Software na faixa mais alta.

$160K

Engenheiro de Software
Median $201K

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Pesquisa

Designer Gráfico
$184K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Otter.ai, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Otter.ai is Engenheiro de Software with a yearly total compensation of $200,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Otter.ai is $192,050.

