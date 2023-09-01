Otta Salários

O salário da Otta varia de $74,661 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $109,631 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Otta . Última atualização: 9/10/2025