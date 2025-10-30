Diretório de Empresas
Orsted
Orsted Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Poland mediano de Engenheiro de Software na Orsted totaliza PLN 282K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Orsted. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por ano
PLN 282K
Nível
L5
Salário base
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bônus
PLN 0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Orsted?
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Orsted in Poland é uma remuneração total anual de PLN 320,208. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Orsted para a função de Engenheiro de Software in Poland é PLN 235,439.

