Origami Risk Salários

O salário da Origami Risk varia de $76,500 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $197,010 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Origami Risk. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $106K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $76.5K
Atendimento ao Cliente
$84.6K

Gerente de Projeto
$100K
Vendas
$86.4K
Engenheiro de Vendas
$182K
Gerente de Engenharia de Software
$197K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Origami Risk é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $197,010. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Origami Risk é $100,158.

