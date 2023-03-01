Diretório de Empresas
O'Reilly Media Salários

O salário da O'Reilly Media varia de $115,150 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $175,096 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da O'Reilly Media. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $139K
Cientista de Dados
$115K
Designer de Produto
$129K

Gerente de Produto
$175K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na O'Reilly Media é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $175,096. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na O'Reilly Media é $134,175.

