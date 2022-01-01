Onfido Salários

O salário da Onfido varia de $110,740 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $195,601 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Onfido . Última atualização: 11/28/2025