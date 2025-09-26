Diretório de Empresas
OneMain Financial
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

OneMain Financial Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Cientista de Dados na OneMain Financial totaliza $150K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da OneMain Financial. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
OneMain Financial
Manager Analytics
Charlotte, NC
Total por ano
$150K
Nível
-
Salário base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na OneMain Financial?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at OneMain Financial in United States sits at a yearly total compensation of $182,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMain Financial for the Cientista de Dados role in United States is $150,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para OneMain Financial

Empresas Relacionadas

  • Nelnet
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • loanDepot
  • Navient
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos