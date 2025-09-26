Diretório de Empresas
OneMain Financial
OneMain Financial Analista de Negócios Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Analista de Negócios na OneMain Financial totaliza $187K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da OneMain Financial. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
OneMain Financial
Business Analyst
Total por ano
$187K
Nível
-
Salário base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$27K
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na OneMain Financial?

$160K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Negócios en OneMain Financial in United States está en una compensación total anual de $230,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en OneMain Financial para el puesto de Analista de Negócios in United States es $187,000.

