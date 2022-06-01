Diretório de Empresas
OneMain Financial
OneMain Financial Salários

O salário da OneMain Financial varia de $80,400 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $211,050 para Analista Financeiro na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da OneMain Financial. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Gerente de Produto
Median $127K
Cientista de Dados
Median $150K
Engenheiro de Software
Median $86.8K

Analista de Negócios
$80.4K
Desenvolvimento Corporativo
$101K
Analista de Dados
$85.4K
Analista Financeiro
$211K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na OneMain Financial é Analista Financeiro at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $211,050. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na OneMain Financial é $100,500.

Outros Recursos