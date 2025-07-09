Diretório de Empresas
Omnicom Media Group
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Omnicom Media Group Salários

A faixa salarial da Omnicom Media Group varia de $44,100 em remuneração total por ano para um Marketing in United States na extremidade inferior a $115,280 para um Arquiteto de Soluções in United Kingdom na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Omnicom Media Group. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Redator Publicitário
$63.2K
Cientista de Dados
$64.4K
Marketing
$44.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Vendas
$48.5K
Arquiteto de Soluções
$115K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Omnicom Media Group é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $115,280. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Omnicom Media Group é $63,230.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Omnicom Media Group

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Square
  • Facebook
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos