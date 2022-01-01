Diretório de Empresas
Omnicom Group
    Omnicom Group Inc. Omnicom's branded networks and specialty firms provide services in four disciplines: advertising, customer relationship management, public relations and specialty services.

    omnicomgroup.com
    Site
    1986
    Ano de Fundação
    30,870
    # de Funcionários
    $10B+
    Receita Estimada
