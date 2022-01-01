Diretório de Empresas
Omnicell
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Omnicell Salários

A faixa salarial da Omnicell varia de $48,108 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $278,600 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Omnicell. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $135K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $48.1K
Analista de Negócios
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tecnólogo em Informática (TI)
$279K
Engenheiro Mecânico
$79.6K
Designer de Produto
$145K
Recrutador
$122K
Gerente de Engenharia de Software
$203K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Omnicell é Tecnólogo em Informática (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $278,600. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Omnicell é $128,700.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Omnicell

Empresas Relacionadas

  • Asure Software
  • 2U
  • Envestnet
  • Cepheid
  • Knightscope
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos