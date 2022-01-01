Omio Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Omio varia de $62,896 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $135,567 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Omio. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $62.9K
Analista de Dados
$71.4K
Gerente de Ciência de Dados
$107K

Gerente de Produto
$136K
Recrutador
$68K
Gerente de Engenharia de Software
$102K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Omio é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $135,567. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Omio é $86,813.

Outros Recursos