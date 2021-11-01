Diretório de Empresas
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Salários

A faixa salarial da OMERS Private Equity varia de $60,300 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $143,503 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da OMERS Private Equity. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Assistente Administrativo
$62.2K
Cientista de Dados
$112K
Analista Financeiro
$60.3K

Marketing
$96.5K
Engenheiro de Software
$75.2K
Gerente de Engenharia de Software
$144K
Perguntas Frequentes

El rol con mayor salario reportado en OMERS Private Equity es Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $143,503. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en OMERS Private Equity es $85,853.

