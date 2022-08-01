Omega Healthcare Salários

A faixa salarial da Omega Healthcare varia de $2,229 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $16,535 para um Designer Gráfico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Omega Healthcare . Última atualização: 8/11/2025