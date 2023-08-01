Diretório de Empresas
Olympus
Olympus Salários

A faixa salarial da Olympus varia de $54,150 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $188,438 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Olympus. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $130K
Contador
$72.4K
Engenheiro Biomédico
$99.5K

Analista de Dados
$104K
Engenheiro de Hardware
$54.2K
Marketing
$180K
Engenheiro Mecânico
$97.5K
Designer de Produto
$188K
Gerente de Produto
$93.6K
Vendas
$157K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Olympus é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $188,438. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Olympus é $101,696.

