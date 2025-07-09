Diretório de Empresas
Olam
Olam Salários

O salário da Olam varia de $24,460 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $179,100 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Olam. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Contador
$24.5K
Engenheiro de Controles
$101K
Banker de Investimentos
$120K

Gerente de Projeto
$179K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Olam is Gerente de Projeto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Olam is $110,389.

