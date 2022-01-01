Diretório de Empresas
Okta
Okta Salários

O salário da Okta varia de $66,000 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $868,333 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Okta. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Gerente de Engenharia de Software
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Gerente de Produto
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Gerente de Marketing de Produto

Engenheiro de Vendas
Median $200K
Vendas
Median $195K
Arquiteto de Soluções
Median $213K

Arquiteto de Segurança na Nuvem

Gerente de Programa Técnico
Median $220K
Designer de Produto
Median $143K

Designer UX

Tecnólogo da Informação (TI)
Median $185K
Operações de Negócio
Median $240K
Analista de Negócios
Median $257K
Atendimento ao Cliente
Median $150K
Gerente de Programa
Median $249K
Recrutador
Median $166K
Assistente Administrativo
Median $66K
Contador
$310K

Contador Técnico

Gerente de Operações de Negócio
$210K
Desenvolvimento de Negócios
$76.5K
Chefe de Gabinete
$169K
Sucesso do Cliente
$149K
Analista de Dados
$213K
Cientista de Dados
$206K
Analista Financeiro
$221K
Recursos Humanos
$184K
Jurídico
$214K
Analista de Cibersegurança
$145K
Gerente de Conta Técnica
$141K
Redator Técnico
Median $144K
Pesquisador de UX
$118K
Cronograma de Aquisição

33.4%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Okta, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.4% adquire no 1st-ANO (33.40% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

No cliff

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Okta, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

No cliff

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Okta é Gerente de Engenharia de Software at the Sr. Director level com uma remuneração total anual de $868,333. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Okta é $213,060.

