Nuro
Nuro Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Nuro varia de $194K por year para L3 a $364K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $272K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Nuro. Última atualização: 10/8/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L3
(Nível Iniciante)
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
logo da Nuro

$10K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Nuro, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Outros Recursos