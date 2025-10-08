A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Nuro varia de $139K por year para L3 a $404K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $374K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Nuro. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L3
$139K
$126K
$10K
$2.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$404K
$212K
$169K
$22.4K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Nuro, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)