Novetta Salários

O salário da Novetta varia de $107,100 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $174,125 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Novetta. Última atualização: 11/28/2025

Tecnólogo da Informação (TI)
$107K
Engenheiro de Software
Median $135K
Gerente de Programa Técnico
$174K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Novetta é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $174,125. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Novetta é $135,000.

