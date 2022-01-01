Diretório de Empresas
Novartis
Novartis Salários

O salário da Novartis varia de $2,460 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $540,000 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Novartis. Última atualização: 10/23/2025

Cientista de Dados
Median $150K
Analista de Dados
Median $10.1K
Engenheiro de Software
Median $125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Gerente de Ciência de Dados
Median $31.5K
Desenvolvimento de Negócios
Median $540K
Arquiteto de Soluções
Median $79.4K
Engenheiro Mecânico
Median $100K
Contador
$2.5K
Assistente Administrativo
$14.7K
Engenheiro Biomédico
$229K
Operações de Negócio
$24.4K
Gerente de Operações de Negócio
$269K
Analista de Negócios
$75.3K
Atendimento ao Cliente
$79.6K
Analista Financeiro
$122K
Recursos Humanos
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Consultor de Gestão
$281K
Operações de Marketing
$26.8K
Gerente de Design de Produto
$64.3K
Gerente de Produto
$94.7K
Gerente de Programa
$125K
Gerente de Projeto
$24.9K
Vendas
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Gerente de Engenharia de Software
$163K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Novartis é Desenvolvimento de Negócios com uma remuneração total anual de $540,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Novartis é $97,354.

