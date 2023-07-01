Nova Salários

O salário da Nova varia de $47,678 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $150,750 para Engenheiro Mecânico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Nova . Última atualização: 11/28/2025