Diretório de Empresas
Nova Credit
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Nova Credit Salários

O salário da Nova Credit varia de $110,550 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $174,125 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Nova Credit. Última atualização: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $135K
Cientista de Dados
$113K
Jurídico
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Marketing
$156K
Gerente de Produto
$174K
Recrutador
$111K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Nova Credit é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $174,125. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Nova Credit é $138,784.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Nova Credit

Empresas Relacionadas

  • Bluecore
  • SAS Software
  • Degreed
  • WHOOP
  • Novetta
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos