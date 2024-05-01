Diretório de Empresas
Nous
Nous Salários

O salário da Nous varia de $14,634 em remuneração total por ano para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais baixa a $96,515 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Nous. Última atualização: 10/23/2025

Desenvolvimento de Negócios
$14.6K
Consultor de Gestão
$63.6K
Marketing
$60.4K

Engenheiro de Software
$96.5K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Nous é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $96,515. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Nous é $62,009.

