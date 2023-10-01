Diretório de Empresas
NOS
NOS Salários

O salário da NOS varia de $23,736 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $58,309 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. Última atualização: 10/23/2025

Analista de Dados
$23.7K
Gerente de Produto
$49.3K
Gerente de Projeto
$28.2K

Engenheiro de Vendas
$30.5K
Engenheiro de Software
$58.3K
Arquiteto de Soluções
$55.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na NOS é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $58,309. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na NOS é $39,899.

Outros Recursos