NortonLifeLock Salários

O salário da NortonLifeLock varia de $21,883 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $273,360 para Gerente de Programa na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da NortonLifeLock . Última atualização: 10/23/2025