Diretório de Empresas
NortonLifeLock
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

NortonLifeLock Salários

O salário da NortonLifeLock varia de $21,883 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $273,360 para Gerente de Programa na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da NortonLifeLock. Última atualização: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $200K
Analista de Negócios
$157K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Desenvolvimento de Negócios
$159K
Atendimento ao Cliente
$194K
Gerente de Ciência de Dados
$233K
Cientista de Dados
$71.8K
Analista Financeiro
$141K
Marketing
$189K
Operações de Marketing
$85.4K
Designer de Produto
Median $109K
Gerente de Programa
$273K
Gerente de Projeto
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Gerente de Engenharia de Software
$152K
Arquiteto de Soluções
$239K
Gerente de Programa Técnico
$209K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

30%

ANO 1

30%

ANO 2

40%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na NortonLifeLock, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 30% adquire no 1st-ANO (30.00% anual)

  • 30% adquire no 2nd-ANO (30.00% anual)

  • 40% adquire no 3rd-ANO (40.00% anual)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na NortonLifeLock é Gerente de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $273,360. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na NortonLifeLock é $154,087.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para NortonLifeLock

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Oracle
  • SoFi
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos