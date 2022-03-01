Diretório de Empresas
Northwestern University
Northwestern University Salários

O salário da Northwestern University varia de $32,401 em remuneração total por ano para Operações de Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $502,500 para Médico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Northwestern University. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $80K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Pesquisa

Cientista de Dados
Median $62K
Engenheiro Mecânico
Median $40K

Atendimento ao Cliente
Median $33.3K
Engenheiro de Materiais
Median $45K
Gerente de Projeto
Median $80K
Engenheiro Biomédico
$58.1K
Analista de Negócios
$101K
Desenvolvimento de Negócios
$83.7K
Operações de Atendimento ao Cliente
$32.4K
Analista de Dados
$74.4K
Tecnólogo da Informação (TI)
$85.6K
Médico
$503K
Gerente de Produto
$89.6K
Pesquisador de UX
$140K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Northwestern University é Médico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $502,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Northwestern University é $80,000.

Outros Recursos