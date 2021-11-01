Diretório de Empresas
Northern Trust
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Northern Trust Salários

O salário da Northern Trust varia de $46,672 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $255,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Northern Trust. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $148K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
Median $78K
Gerente de Produto
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $46.7K
Arquiteto de Soluções
Median $238K
Analista Financeiro
Median $123K
Gerente de Engenharia de Software
Median $255K
Contador
$107K
Assistente Administrativo
$63.7K
Atendimento ao Cliente
$79.6K
Analista de Dados
$81.4K
Cientista de Dados
$94.5K
Recursos Humanos
$86.2K
Banker de Investimentos
$86.2K
Designer de Produto
$139K
Recrutador
$131K
Analista de Cibersegurança
$109K
Gerente de Programa Técnico
$240K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Northern Trust é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $255,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Northern Trust é $108,206.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Northern Trust

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • AIG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos