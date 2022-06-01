Diretório de Empresas
Nortal
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Nortal Salários

O salário da Nortal varia de $38,904 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $121,605 para Recursos Humanos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Nortal. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $78K
Cientista de Dados
$77.3K
Recursos Humanos
$122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Projeto
$41.3K
Recrutador
$38.9K
Arquiteto de Soluções
$81.9K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Nortal is Recursos Humanos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,605. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nortal is $77,644.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Nortal

Empresas Relacionadas

  • TrustArc
  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos