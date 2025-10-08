Diretório de Empresas
Noon
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Backend

  • Greater Cairo

Noon Engenheiro de Software Backend Salários em Greater Cairo

O pacote de remuneração in Greater Cairo mediano de Engenheiro de Software Backend na Noon totaliza EGP 1.25M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Noon. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Total por ano
EGP 1.25M
Nível
L1
Salário base
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bônus
EGP 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Noon?

EGP 7.92M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de EGP 1.48M+ (às vezes EGP 14.84M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Backend na Noon in Greater Cairo é uma remuneração total anual de EGP 1,251,828. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Noon para a função de Engenheiro de Software Backend in Greater Cairo é EGP 1,246,946.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Noon

Empresas Relacionadas

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos