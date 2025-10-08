Diretório de Empresas
Noon
Noon Engenheiro de Software Backend Salários

O pacote de remuneração in United Arab Emirates mediano de Engenheiro de Software Backend na Noon totaliza AED 276K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Noon. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total por ano
AED 276K
Nível
SDE 2
Salário base
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bônus
AED 0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Noon?

AED 588K

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Backend na Noon in United Arab Emirates é uma remuneração total anual de AED 408,034. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Noon para a função de Engenheiro de Software Backend in United Arab Emirates é AED 300,073.

