Nikola Motor
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

Nikola Motor Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gerente de Produto na Nikola Motor totaliza $180K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Nikola Motor. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Nikola Motor
Product Manager
Phoenix, AZ
Total por ano
$180K
Nível
hidden
Salário base
$130K
Stock (/yr)
$50K
Bônus
$0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Nikola Motor?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Nikola Motor in United States é uma remuneração total anual de $310,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Nikola Motor para a função de Gerente de Produto in United States é $210,000.

