Nikola Motor
  • Salários
  • Engenheiro de Controles

  • Todos os Salários de Engenheiro de Controles

Nikola Motor Engenheiro de Controles Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Controles na Nikola Motor totaliza $155K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Nikola Motor. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Nikola Motor
Lead Controls Engineer
Phoenix, AZ
Total por ano
$155K
Nível
-
Salário base
$155K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Nikola Motor?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Engenheiro de Controles hos Nikola Motor in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $286,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Nikola Motor for Engenheiro de Controles rollen in United States er $155,750.

