Nightfall
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

Nightfall Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Nightfall totaliza ₹3.27M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Nightfall. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Nightfall
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹3.27M
Nível
L3
Salário base
₹3.11M
Stock (/yr)
₹156K
Bônus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Nightfall?

₹13.95M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

Най-високоплатеният пакет за Engenheiro de Software в Nightfall in India е с годишно общо възнаграждение от ₹7,126,435. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nightfall за позицията Engenheiro de Software in India е ₹3,113,343.

Outros Recursos