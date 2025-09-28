Diretório de Empresas
Nielsen
Nielsen Designer de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Designer de Produto na Nielsen totaliza $89K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Nielsen. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Nielsen
Product Designer
hidden
Total por ano
$89K
Nível
-
Salário base
$82K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$7K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Nielsen?

$160K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Nielsen in United States é uma remuneração total anual de $144,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Nielsen para a função de Designer de Produto in United States é $95,000.

