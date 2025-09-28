Diretório de Empresas
Nielsen
Nielsen Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in United States na Nielsen varia de $111K por year para Data Scientist a $122K por year para Senior Data Scientist. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $115K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Nielsen. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Mais Níveis
$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Nielsen?

Perguntas Frequentes

Nielsen in United StatesCientista de Dados职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$165,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Nielsen in United StatesCientista de Dados职位的年度总薪酬中位数为$112,000。

