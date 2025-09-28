Diretório de Empresas
NICE
NICE Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na NICE varia de $92.3K por year para Software Engineer a $218K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $128K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da NICE. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na NICE?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na NICE in United States é uma remuneração total anual de $217,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na NICE para a função de Engenheiro de Software in United States é $125,000.

Outros Recursos