A remuneração de Gerente de Produto in Israel na NICE totaliza ₪419K por year para Product Manager. O pacote de remuneração in Israel mediano por year totaliza ₪395K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da NICE. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
