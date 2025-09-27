Diretório de Empresas
nference
nference Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na nference varia de ₹2.18M por year para Software Engineer a ₹5.55M por year para Staff Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹2.94M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da nference. Última atualização: 9/27/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer
(Nível Iniciante)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.61M+ (às vezes ₹26.15M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na nference?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na nference in India é uma remuneração total anual de ₹5,550,144. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na nference para a função de Engenheiro de Software in India é ₹2,944,438.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para nference

