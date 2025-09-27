A remuneração de Engenheiro de Software in India na nference varia de ₹2.18M por year para Software Engineer a ₹5.55M por year para Staff Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹2.94M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da nference. Última atualização: 9/27/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
