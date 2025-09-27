Diretório de Empresas
A remuneração de Engenheiro de Software in United States na NextRoll varia de $155K por year para EIC2 a $190K por year para EIC3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $180K.

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
EIC1
Junior Software Engineer(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na NextRoll?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na NextRoll in United States é uma remuneração total anual de $213,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na NextRoll para a função de Engenheiro de Software in United States é $180,000.

Outros Recursos