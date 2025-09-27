A remuneração de Engenheiro de Software in United States na NextRoll varia de $155K por year para EIC2 a $190K por year para EIC3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $180K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da NextRoll. Última atualização: 9/27/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
