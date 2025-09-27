NextRoll Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na NextRoll varia de $155K por year para EIC2 a $190K por year para EIC3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $180K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da NextRoll. Última atualização: 9/27/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus EIC1 Junior Software Engineer ( Nível Iniciante ) $ -- $ -- $ -- $ -- EIC2 Software Engineer $155K $155K $0 $0 EIC3 Senior Software Engineer $190K $185K $4.3K $0 EIC4 Staff Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

