A remuneração de Gerente de Produto in United States na NextRoll totaliza $221K por year para EIC4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $232K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da NextRoll. Última atualização: 9/27/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
