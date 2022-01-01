Diretório de Empresas
NEXT Trucking
NEXT Trucking Salários

O salário da NEXT Trucking varia de $100,500 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $180,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da NEXT Trucking. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Gerente de Produto
Median $180K
Analista de Negócios
$101K
Designer de Produto
$162K

Engenheiro de Software
$164K
Perguntas Frequentes

በNEXT Trucking ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Gerente de Produto ነው የ$180,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በNEXT Trucking የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $162,938 ነው።

Outros Recursos