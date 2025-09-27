Diretório de Empresas
Next Matter
Next Matter Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Ireland mediano de Gerente de Engenharia de Software na Next Matter totaliza €122K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Next Matter. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Total por ano
€122K
Nível
hidden
Salário base
€122K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Next Matter?

€142K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Next Matter in Ireland é uma remuneração total anual de €148,617. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Next Matter para a função de Gerente de Engenharia de Software in Ireland é €121,538.

