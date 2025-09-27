Diretório de Empresas
Next Insurance
Next Insurance Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Gerente de Engenharia de Software na Next Insurance totaliza ₪592K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Next Insurance. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Total por ano
₪592K
Nível
M2
Salário base
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Bônus
₪0
Anos na empresa
6 Anos
Anos de exp
14 Anos
Quais são os níveis de carreira na Next Insurance?

₪562K

Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Next Insurance, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Next Insurance in Israel é uma remuneração total anual de ₪785,791. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Next Insurance para a função de Gerente de Engenharia de Software in Israel é ₪591,835.

Outros Recursos