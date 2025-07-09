Diretório de Empresas
Newgen Software Salários

O salário da Newgen Software varia de $8,425 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $30,571 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Newgen Software. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $12.6K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
$16K
Cientista de Dados
$13.8K

Designer de Produto
$8.4K
Gerente de Produto
$30.6K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Newgen Software، Gerente de Produto at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $30,571 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Newgen Software برابر $13,824 است.

