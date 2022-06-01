Newfold Digital Salários

Diretório de Empresas
O salário da Newfold Digital varia de $19,127 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $171,353 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Newfold Digital. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $19.1K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Gerente de Engenharia de Software
Median $50.8K
Analista de Dados
$83.3K

Tecnólogo da Informação (TI)
$109K
Gerente de Produto
$55.9K
Gerente de Projeto
$53.8K
Vendas
$63.7K
Analista de Cibersegurança
$132K
Arquiteto de Soluções
$171K
The highest paying role reported at Newfold Digital is Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $171,353. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Newfold Digital is $63,700.

