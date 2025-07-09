Diretório de Empresas
Neogrid
Neogrid Salários

O salário da Neogrid varia de $10,643 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $44,980 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Neogrid. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $14.6K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Dados
$10.6K
Gerente de Produto
$45K

Gerente de Programa
$26.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Neogrid é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $44,980. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Neogrid é $20,658.

